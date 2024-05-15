Şampiyonluk için ilk adım

Voleybolda dünya 1 numarası olan Türkiye, FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçına Japonya karşısında çıkıyor. Bu yıl ilk kez parkeye çıkacak olan ‘Filenin Sultanları’ galibiyet serisini 23’üncü maça taşımak istiyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında bugün karşılaşacağı Japonya karşısında arka arkaya 23. kez galip gelmek için sahaya çıkacak. Milli takımın bu sezonki ilk maçına çıkacağı Antalya Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Antalya etabında mücadele edemeyecek.

Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran 'Filenin Sultanları', oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi aldı.

Organizasyonda karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybeden milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki ligin üçüncü haftasının ilk maçında Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o müsabakanın ardından VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mili takım, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazandı.

ÜÇ KUPALI SANTARELLI

27 Aralık 2022'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda göreve başlayan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, 'Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu.

Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenörü, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de millileri şampiyonluğa taşıdı. Milli takım, ayrıca bu başarıyla olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet aldı. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Santarelli, bu yılın ilk turnuvasında yeniden ipi göğüsleyerek arka arkaya şampiyon olmayı hedefliyor.

İLK HAFTA PROGRAMI

Türkiye VNL'nin ilk haftasında bugün Japonya, 16 Mayıs'ta Hollanda, 18 Mayıs'ta İtalya, 19 Mayıs'ta Fransa ile karşılaşacak. 'Filenin Sultanları', ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.