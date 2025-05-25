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Şampiyonluk maçı dev ekrandan izlenecek

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 14:55
  • Giriş: 25.05.2025 14:55
  • Güncelleme: 25.05.2025 14:55
Kaynak: İHA
Şampiyonluk maçı dev ekrandan izlenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Meydanı’na kuracağı dev ekrandan vatandaşlara Fenerbahçe-Monaco basketbol şampiyonluk mücadelesini izleme imkanı sunacak.
Fenerbahçe bugün akşam saat 20.00’de Euroleague final maçında Monaco ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu önemli mücadeleyi Kent Meydanı’na kuracağı dev ekrandan sporseverler ile buluşturacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan davette, "Fenerbahçe-Monaco Euroleague Final Four Şampiyonluk mücadelesini hep birlikte dev ekranda izliyoruz. Tüm halkımız davetlidir" denildi.

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