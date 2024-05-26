Şampiyonluk maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Süper Lig'in 38. hafta müsabakalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak.

Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki müsabakada AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak yer alacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak. Ülker Stadı'ndaki maçta AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler görev yapacak.

Bu akşam saat 19.00 başlayacak olan günün diğer maçlarındaki VAR hakemleri ise şöyle:

Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro (Portekiz)

Trabzonspor - Ankaragücü: Claudio Pereira (Portekiz)

Hatayspor - Rizespor: Johann Pfeifer (Almanya)

Adana Demirspor - Başakşehir: Bülent Birincioğlu

Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk