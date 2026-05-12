Şampiyonluk şöleni yarın

Spor Servisi

Süper Lig'de geride kalan 33 müsabakada 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ligi zirvede tamamlamayı garantileyerek bir kez daha Türkiye'nin en büyüğü oldu.

Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlama programı da netleşti. Sarı-kırmızılılar, kupa seremonisi için ligin son haftasında 17 Mayıs'ta oynanacak Kasımpaşa maçını beklemeyecek.

Galatasaray Futbol Takımı kupa seremonisi öncesi Galatasaray Lisesi'nde toplanacak. Akşam saatlerinde kafilenin geleneksel hale geldiği üzere Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek TEM otoyolu üzerinden stadyuma geçmesi planlanıyor. Takımın saat 18:00 sularında Rams Park'ta olması bekleniyor. Kupa töreni ve kutlamalar ise, kulübün kuruluş yılına atıfla saat 19:05'te başlayacak.

RAMS Park'ta havai fişek gösterisi, drone şovu ve DJ performansları ile görsel şölen yaşanacak. Geçen yıl Yenikapı'da yağışlı havada yapılan ve uzayan konserler sebebiyle tepkilerin oluştuğu kutlamadan farklı bu defa sanatçılar, kutlamaya çağrılmayacak.

5 YILDIZLI ŞAMPİYON

Galatasaray, Türkiye’de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstün. Sarı kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi. Fenerbahçe ve Beşiktaş üçer yıldızda kalırken, Galatasaray geçen sezon 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı aldı.

ASLAN REKOR GELİR ELDE ETTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden katılım bedeli olarak 18,62 milyon avro alacak. Galatasaray’ın TFF’den alacağı ödül ise 227,8 milyon TL. Diğer gelirlerle birlikte Galatasaray’ın kasasına toplamda 2 milyar TL girecek.

2. KEZ 4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, toplamda 26. kez ipi önde tamamladı. Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu da egale etti. Galatasaray Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Sarı Kırmızılılar 2000'de o zamanki adıyla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kariyerindeki 5'inci Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce Başakşehir ile de şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, "Kendi adıma teknik adamlık kariyerimde bir yıldızı da tamamlamış oldum. Ancak burada en önemli şey Galatasaray'ın üst üste 4. kez şampiyon olması" dedi.

Yeni sezon hedeflerine de değinen sarı-kırmızılı teknik adam, üst üste 5. şampiyonluğu kazanarak yeni bir başarı hikâyesi yazmak istediklerini belirtti. Buruk ayrıca Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna destekleri nedeniyle teşekkür etti.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ligdeki şampiyonluk sayısını 26’ya çıkaran Galatasaray, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe’ye 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş’a da 10 şampiyonluk fark attı. Türk futbolunda 1959’dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde sarı kırmızılı ekip bu sezon da ipi önde göğüsleyerek, üç puanlı sisteme geçildikten sonra 39. sezonda 19. şampiyonluğunu elde etti. Sarı Kırmızılılar böylece ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.