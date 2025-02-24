Şampiyonluk yarışında kritik derbi: Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
Tredyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleye Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde çıkıyor.
YABANCI HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, namağlup liderliğini koruyor. Fenerbahçe ise 18 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet ile 57 puanda.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç futbolcusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılılarda Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya alınması bekleniyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Derbide iki takımın maça çıkması beklenen ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray:Muslera - Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren - Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper - Osimhen
Fenerbahçe:İrfan Can - Skriniar, Amrabat, Djiku - Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic - Dzeko, En Nesyri
402. MÜSABAKA
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 402. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.
Süper Lig tarihinde iki ekip 135 kez karşılaştı. Fenerbahçe 53 galibiyetle üstünlük sağlarken, Galatasaray 38 galibiyet elde etti ve 44 maç berabere bitti.
Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı Süper Lig’de toplam 164 gol atarken, Galatasaray Fenerbahçe filelerini 133 kez havalandırdı.
SON 10 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI
Son 10 resmi maçta Galatasaray 5 galibiyet alırken, Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti; 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. En son 21 Eylül 2024 tarihinde oynanan derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.