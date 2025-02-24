Şampiyonluk yarışında kritik derbi: Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Tredyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleye Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde çıkıyor.

YABANCI HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, namağlup liderliğini koruyor. Fenerbahçe ise 18 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet ile 57 puanda.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç futbolcusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılılarda Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya alınması bekleniyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Derbide iki takımın maça çıkması beklenen ilk 11'ler şu şekilde: Galatasaray:Muslera - Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren - Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper - Osimhen



Fenerbahçe:İrfan Can - Skriniar, Amrabat, Djiku - Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic - Dzeko, En Nesyri

402. MÜSABAKA

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 402. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

Süper Lig tarihinde iki ekip 135 kez karşılaştı. Fenerbahçe 53 galibiyetle üstünlük sağlarken, Galatasaray 38 galibiyet elde etti ve 44 maç berabere bitti.

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı Süper Lig’de toplam 164 gol atarken, Galatasaray Fenerbahçe filelerini 133 kez havalandırdı.

SON 10 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI

Son 10 resmi maçta Galatasaray 5 galibiyet alırken, Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti; 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. En son 21 Eylül 2024 tarihinde oynanan derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.