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Şampuan kutusunda metamfetamin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 14.05.2025 17:09
  • Giriş: 14.05.2025 17:09
  • Güncelleme: 14.05.2025 17:09
Kaynak: İHA
Şampuan kutusunda metamfetamin ele geçirildi

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu şampuan kutusu içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen takip ve çalışma sonucu U.Ö.’nün (29) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada şampuan kutuları içerisine gizlenmiş halde 133 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili U.Ö. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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