Samsat’ta fırtına ağaçları devirip çatıları uçurdu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde aniden bastıran fırtına ve yağmur ağaçları devirip, çatıların uçmasına neden oldu.

Samsat ilçe merkezinde aniden çıkan fırtınayla birlikte şiddetli yağmur başladı.

Yaklaşık yarım saat süren fırtına ve yağmurda bazı caddelerin refüjlerinde bulunan ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları da uçtu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda cadde ve sokakları sular bastı.

Belediye ekipleri yurttaşların mağdur olmaması için çalışmalara hızla başlayarak, suyu tahliye etti.