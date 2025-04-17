Samsun Anadolu Lisesi'nde müdüre şiddet suçlaması

Türkiye'nin dört bir yanında proje okullara karşı eylemler sürerken birçok idareci öğrencileri "hizaya" getirmeye çalışıyor.

Bunun son örneği Samsun Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Bir öğrenci Ender Aygün'ün öğrencilere uyguladığı baskıyı BirGün'e anlattı.

"Birkaç arkadaşımla birlikte öğretmenlerimize destek olmak amacıyla öğle arasında kitap okuma ve siyah protestosu yaptık" diyen öğrenci, Müdür 'Erasmus’a gidemezsiniz, sınıfta kalırsınız, gezi haklarınız iptal olur, geleceğinizi yakarsınız, bu bir suç, meslek sahibi olamazsınız' gibi tehditler savurdu" ifadelerini kullandı.

'ABİM SAVCI' TEHDİDİ

Daha sonra okulda düzenlenen bir konferansın ardından müdürün kendisini kulise çağırdığını belirten öğrenci şöyle dedi:

"Gitmeyi reddedince bağırarak, 'Sen kimsin lan? Neyine güveniyorsun? Benim çevrem var, Abim istinaf savcısı. beni kimse korkutamaz! Faaliyetlerini siler devamsızlık olarak girerim, kanıtlayamazsın. Seni sınıfta bırakırım! Benim çok çevrem var' gibi sözler sarf etti. Bu sırada iki parmağını göğsüme bastırarak fiziksel müdahalede bulundu."

SEN ANAYASA'YI ANLAMAMIŞSIN DEDİ

Konferansın ardından müdür yardımcısının kendisini müdürün odasına götürdüğünü söyleyen öğrenci, "Müdür tehditlerine devam etti. 'Benim kimseden korkum yok, Allah’tan da korkum yok! Çevrem geniş, kimse beni yıldıramaz!' gibi tehdit ve gözdağı içeren sözler sarf etti. Ben de anayasal hakkımı hatırlatarak barışçıl toplantı hakkımı dile getirdiğimde, “Öyle bir madde yok, sen Anayasa’dan da bir şey anlamamışsın” diyerek alaycı bir tavır takındı. Geçen sene de 'Bu okulun Allah'ı da benim' demişti" diye konuştu.

ONURUM ZEDELENDİ

Müdürün hem kendisine hem de başka öğrencilere psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığının altını çizen öğrenci sözlerine şöyle devam etti: "Sessiz kalmayacağım. Psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Onurum zedelendi. Kendimi toparlamaya çalışıyorum."