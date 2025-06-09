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Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 17:31
  • Giriş: 09.06.2025 17:31
  • Güncelleme: 09.06.2025 17:31
Kaynak: AA
Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

SAMSUN (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak kolluk kuvvetleri arife gününden bu yana 7/24 çalışma esasıyla özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelinde trafik tedbirlerini sürdürüyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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