Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu

SAMSUN (AA) - Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği yolun her iki yönünde, kara yolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Tır ve çekici araçlarının ise Ankara yönüne gidişine izin verilmiyor.

Araçlar belirlenen alanlara bekletiliyor.