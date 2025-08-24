Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun-Ankara kara yolunda şarampole devrilen tır ulaşımı aksattı

Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü tır nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Güncel
  • 24.08.2025 01:31
  • Giriş: 24.08.2025 01:31
  • Güncelleme: 24.08.2025 01:32
Kaynak: AA
Samsun-Ankara kara yolunda şarampole devrilen tır ulaşımı aksattı

Samsun'un Kavak ilçesinde Yakup Ö. idaresindeki yabancı plakalı hurda yüklü tır, Samsun-Ankara kara yolunun Kavak geçişinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Aracın çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

BirGün'e Abone Ol