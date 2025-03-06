Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden cinsiyetçi Ramazan kararı

BirGün/Ankara

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadın personelin Ramazan ayı boyunca mesai bitiminden bir saat önce işten çıkmasına karar verdi. Skandal kararda, kadınların oruç ve ibadet sorumluluklarının yanı sıra "evde yemek hazırlama, aile içi huzuru sağlama ve çocuklara dini değerleri öğretme" gibi rolleri olduğu savunuldu.

Resmi yazıda, Ramazan ayının kadınların toplumsal rollerini daha da vurguladığı belirtilerek, onların dini atmosferi güçlendirme görevine sahip oldukları öne sürüldü. Yazıda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Ramazan ayına denk gelmesi, kadınların hem dini hem de toplumsal anlamda sahip oldukları değerin bir kez daha hatırlanmasına vesile olur. Bu kapsamda kadın personelimizin Ramazan ayı boyunca mesai bitiminden 1 saat önce mesaiden ayrılması ve 8 Mart dünya Kadınlar Günü’ne özel Samsun Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Tesisleri’nde yüzde 50 indirimli yararlandırılması Başkanlık makamınca uygun görülmüştür” denildi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AKP iktidarının sorumlu olduğu derin yoksulluk en çok kadınları ve çocukları vuruyor. Toplumu açlığın pençesine sürüklediniz. Neden sadece 8 Mart'ta bir gün %50 indirim? Belediye tesislerinde kadınlara her gün %50 indirim yapın. Siz önce kadınları birey olarak görün. Kadınlar zamanlarını nasıl değerlendireceklerine kendileri karar verirler” diyerek tepki gösterdi.