Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 09:28
  • Giriş: 22.01.2025 09:28
  • Güncelleme: 22.01.2025 09:28
Kaynak: AA
Samsun'da 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Z.M.D'ye (50) ait adrese operasyon düzenledi.

Zanlının aracı ve ikametinde yapılan aramada 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ve 12 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

BirGün'e Abone Ol