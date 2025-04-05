Samsun'da 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yenicami Mahallesi Bafra Caddesi'nde meydana gelen olayda, T.F. (43) ile M.O. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.F, M.O'ya tabancayla 10 el ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği M.O. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.O. önce Bafra Devlet Hastanesine, sonrasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede zanlı T.F'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.