Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da 10 ayrı fabrikada 133 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Samsun'da 10 ayrı fabrikada çalışan 133 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Yurt
  • 08.05.2025 22:00
  • Giriş: 08.05.2025 22:00
  • Güncelleme: 08.05.2025 22:01
Kaynak: iHA
Samsun'da 10 ayrı fabrikada 133 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
FOTOĞRAF: İHA

Samsun'da 10 ayrı fabrikada çalışan 133 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen öğlen yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav yiyen işçiler, saat 17.00 sıralarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu.

133 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 özel hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol