Samsun'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanmak, resmi belgede sahtecilik, gasp ve yağma suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. D'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ulugazi Mahallesi'nde yakalanan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.