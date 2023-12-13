Samsun'da 110 suçtan 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 110 suçtan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi A.K.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık, cinsel saldırı, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçları başta olmak üzere 110 ayrı suçtan toplamda 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K.G'nin farklı adres çevrelerinde, terkedilmiş metruk binalarda saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine firarinin, gidebileceği adresler ve civarlarında 7 gün alan çalışması yapan ekipler, güvenlik kameralarını da inceleyerek firarinin yerini tespit etti.

Ekipler, Liman Mahallesi Cam Güzeli Sokak'ta gerçekleştirdikleri operasyonla A.K.G'yi yakaladı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.