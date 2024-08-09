Samsun'da 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 12 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.D'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.