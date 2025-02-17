Samsun'da 14 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir ikamet ve araçta yaptıkları aramada 14 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.B. (24), F.Ş. (27) ve A.B.A'nın (15) emniyetteki işlemleri sürüyor.