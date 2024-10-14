Samsun'da 14 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuk 'evlendirildi': 5 kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye'de çocuklar eğitim, yaşam ve sağlık gibi çok sayıda haktan geri bırakılırken bir yandan da 'çocuk yaşta evlilik' ile istismara maruz bırakılıyor.

Kamuoyu, her yeni güne istimar, kadın cinayeti ve kadına şiddet haberleriyle sarsılmaya devam ederken bu kez de iki çocuğun 'evlendirilmesi' ile karşı karşıya.

Samsun'un Bafra ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için çalışma başlattı.

Bir düğünde denetim sırasında düğünü yapılan kişilerin çocuk olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki 'gelin' İ.G. koruma altına alındı.

Ekipler, 'evlendirilen' erkek çocuğunu, çocukların annelerini ve babalarını gözaltına aldı.Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden 5 şüpheli daha sonra adliyeye çıkarıldı.