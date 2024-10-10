Samsun'da 14 yaşındaki erkek çocuğuna etek giydirildi: 3 kişi tutuklandı

Samsun’da 14 yaşındaki erkek çocuğunun giysilerinin çıkarılması ve etek giydirilerek görüntüsünün çekilmesi olayıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy'de, 14 yaşındaki Y.T.A. adlı erkek çocuğu, kız arkadaşlarının görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladığı iddiasıyla alıkonuldu.

Ardından giysileri çıkarıldı ve etek giydirilerek görüntüsü çekildi.

5'İ ÇOCUK 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Y.T.A’nın durumu ailesine bildirmesi üzerine şikayet üzerine M.B.(19), D.U.(18) ve M.Y.(18) Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaşları 16-17 arası 5 çocuk da Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun Adliyesi'ne bugün sevk edilen 5’i çocuk 8 kişi savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., D.U. ve M.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, yaşları küçük 5 çocuk ise haftada 3 gün polis merkezine imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.