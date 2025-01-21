Samsun'da 15 yaşındaki kız kardeşini bıçakla yaralayan ağabey tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesi Reşeşadiye Mahallesi’nde 15 yaşındaki kız kardeşini bıçakla yaralayan 24 yaşındaki S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: İHA
Samsun’da 15 yaşındaki kız kardeşini bıçakla yaralayan ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşeşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İ.K. adlı kız çocuğu bacağından bıçaklandı.
Kavgada anne Z.Ö. darp sonucu, F.K. (20) adlı kız da elinden hafif şekilde yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralı anne ile 2 kızı tedavi altına alındı.
Olayla ilgili ailenin oğlu S.K. (24), polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.