Samsun'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü., polisin çalışması ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü.'yü Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yakaladı.
Üzerinden 2,1 gram sentetik kannobinoid çıkan firari hükümlü, gözaltına alındı.
M.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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