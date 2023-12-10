Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.12.2023 17:41
  • Giriş: 10.12.2023 17:41
  • Güncelleme: 10.12.2023 17:41
Kaynak: DHA
Samsun'da 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü., polisin çalışması ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü.'yü Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yakaladı.

Üzerinden 2,1 gram sentetik kannobinoid çıkan firari hükümlü, gözaltına alındı. 

M.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 