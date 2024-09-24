Samsun'da 19 yaşındaki işçiyi döven patron tutuklandı

Samsun’da yanında çalışan işçisini darp ederek akciğerinin sönmesine sebep olan işyeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikçi dükkanı sahibi F.S.(29), yanında çalışan işçi Y.E.G’yi (19) 'uyuşturucu sattığı' iddiasıyla darp etti.

Darp sonucu yaralanan Y.E.G, kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedavi altına alınan Y.E.G’nin darp sonucu akciğerinin söndüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi.

Y.E.G, patronu F.S’nin kendisini Polatlı Bulvarı Köprüsü’nde darp ettiğini söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.