Samsun'da 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi Atakum ilçesindeki adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.