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Samsun'da 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 04.06.2024 15:54
  • Giriş: 04.06.2024 15:54
  • Güncelleme: 04.06.2024 15:54
Kaynak: AA
Samsun'da 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi Atakum ilçesindeki adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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