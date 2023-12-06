Samsun'da 2 iş yeri kurşunlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 iş yeri 3 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan şüpheliler aranıyor.

Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.G., Ö.Ç. ve Ö.F.Ç. ile Ö.E.E. arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine şüpheliler, Ö.E.E.’nin çalışanlarını darbedip, 2 iş yerine de silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.