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Samsun'da 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 03.10.2024 12:39
  • Giriş: 03.10.2024 12:39
  • Güncelleme: 03.10.2024 12:39
Kaynak: AA
Samsun'da 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 762 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 2 kilo 762 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2,72 gram kokain, 2 hassas terazi ile 42 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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