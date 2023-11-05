Samsun'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın (35) Bakırpınar Mahallesi’nde bir adreste saklandığını belirledi.
Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezasının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.
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