Samsun'da 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri aracı, düzenledikleri operasyonla İlkadım ilçesinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 200 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.