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Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 02.08.2024 23:41
  • Giriş: 02.08.2024 23:41
  • Güncelleme: 02.08.2024 23:41
Kaynak: AA
Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin, sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada, 200 litre etil alkol ile 15 alkol kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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