Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cinayet zanlısı ile uyuşturucu kullanma, hırsızlık, silahla tehdit gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların olduğu 39 kişi yakalandı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada ise 7 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 93 kesici alet ele geçirdi.

Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.