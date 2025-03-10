Samsun'da, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da, hakkında 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. İlkadım ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.