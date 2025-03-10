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Samsun'da, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 17:20
  • Giriş: 10.03.2025 17:20
  • Güncelleme: 10.03.2025 17:21
Kaynak: AA
Samsun'da, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da, hakkında 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 25 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. İlkadım ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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