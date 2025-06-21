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Samsun'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 06.50'de Samsun'un Ladik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 19,43 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 21.06.2025 07:05
  • Giriş: 21.06.2025 07:05
  • Güncelleme: 21.06.2025 07:33
Samsun'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Samsun''da 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, saat 06.50'de merkez üssü Samsun'un Ladik olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 19,43 kilometre olarak ölçüldü.

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