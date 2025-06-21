Samsun'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 06.50'de Samsun'un Ladik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 19,43 kilometre olarak ölçüldü.
Samsun''da 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, saat 06.50'de merkez üssü Samsun'un Ladik olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 19,43 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ladik (Samsun)
Tarih:2025-06-21
Saat:06:50:43 TSİ
Enlem:40.87056 N
Boylam:35.9575 E
Derinlik:19.43 km
Detay:https://t.co/WJN1AL4K6y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi