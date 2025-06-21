Samsun'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Samsun''da 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, saat 06.50'de merkez üssü Samsun'un Ladik olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 19,43 kilometre olarak ölçüldü.