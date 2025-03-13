Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Onur Mert B. (20) idaresindeki 55 BB 252 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, Taner H'nin (20) kullandığı 55 ARL 763 plakalı cip ve Meksut K. (66) yönetimindeki 55 JR 585 plakalı otomobile, ardından da beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Onur Mert B. ile yanındaki Burak B. (17) Hasan Efe B. (17) ve Mehmet Emin Ö. (15) ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Sinop kara yolu Samsun yönü bir süre trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.