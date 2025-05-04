Samsun'da 3 taraftarın gözaltına alındığı maç 0-0 sona erdi

Emre ŞAHİNOL / BAFRA (Samsun), (DHA) – SAMSUN Süper Amatör Ligi'nin 12’nci haftasında oynanan Genç Bafraspor - 1930 Bafraspor maçı 0-0 sona erdi. Maç esnasında çıkan arbede sonucu 3 taraftar gözaltına alındı.

Bafra Şehir Stadı’nda oynanan 1930 Bafraspor - Genç Bafraspor maçın henüz 1'inci dakikasında 1930 Bafraspor taraftarları, Genç Bafraspor Teknik Direktörü Halim Boşnak'a küfürlü tezahüratta bulundu. Bunun üzerine Boşnak ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Genç Bafraspor teknik heyeti ile 1930 Bafrasporlu bazı futbolcular arasında da gerginlik yaşandı. Saha içindeki olaylar tribünlere de yansıyınca çıkan arbede sonrası 3 taraftar gözaltına alındı. Zaman zaman duran mücadele 0-0 sona erdi. (DHA)

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