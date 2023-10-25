Samsun'da 5 göçmen yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri, dün Samsun-Ankara kara yolunda dron ile yaptıkları denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Araçta, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.