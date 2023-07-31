Samsun'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkisinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arasında fındık bahçesinde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili şüpheliler Şükrü C. (49) ile Sönmez Y. (25) jandarma tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçede dün Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkisinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, Gül Y. (23), Ayşe Y. (43), Hanife G. (52), İmdat E. (28) ve Serdal D. (38) silahla yaralanmıştı. Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'ne, ikisi ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.