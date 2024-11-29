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Samsun'da 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram skunk ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 29.11.2024 23:28
  • Giriş: 29.11.2024 23:28
  • Güncelleme: 29.11.2024 23:28
Kaynak: AA
Samsun'da 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamda, Aktekke Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.V. ile B.A'yı gözaltına aldı.

Adresteki aramada, 6 kilogram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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