Ajans Haberleri
  • 22.09.2025 20:38
  • Giriş: 22.09.2025 20:38
  • Güncelleme: 22.09.2025 20:38
Kaynak: AA
Samsun'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 7 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

