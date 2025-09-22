Samsun'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 7 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.