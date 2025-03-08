Samsun'da 8 bin 563 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 bin 563 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen ikametgah ve iş yerinde yaptıkları aramada, 8 bin 563 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.A. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.