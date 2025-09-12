Samsun'da abartılı egzozu bulunan otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde abartılı egzozu bulunan otomobil trafikten men edildi, sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ihbar üzerine abartılı egzozla gürültü çıkaran otomobil sürücüsünü takip ederek uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomobilde kumanda ile kontrol edilen abartılı egzoz bulunduğunu belirledi.

Sürücüye, "Mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" nedeniyle 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Otomobil trafikten men edildi.