Samsun'da Alişan konserinde bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Samsun’un İlkadım ilçesindeki Batı Park’ta düzenlenen Alişan konseri sırasında bir grup arasında kavga çıktı. 16 yaşındaki Emirhan E., tanımadığını söylediği Doğukan T. tarafından bıçaklandı. Aşırı alkollü olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Batı Park'ta sahne alan sanatçı Alişan'ın konserinde, bir grup arasında kavga çıktı.
Emirhan E. (16) tanımadığını beyan ettiği Doğukan T. (25) tarafından bacak ve omzundan bıçaklandı.
Polis ekipleri şüpheli Doğukan T'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü.
Şüphelinin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.