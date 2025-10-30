Samsun'da ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şakir Ü. yönetimindeki 57 AAG 590 plakalı Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı (19) idaresindeki 48 ADC 584 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.