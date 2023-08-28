Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasta mahkumu taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi otogar kavşağında İshak Ç. yönetimindeki 55 AV 112 plakalı ambulans ile Hatice P. idaresindeki 41 GH 517 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Asiye Ş. ve ambulansta bulunan mahkum B.M.S. ile askeri personel E.U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.