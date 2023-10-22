Samsun'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesinden Çarşamba yönüne hasta almaya giden Mert A. (20) idaresindeki 55 BAG 98 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Barajyolu Caddesi'ndeki kavşakta Ali Kemal O'nun (54) kullandığı 55 GS 395 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile ambulansta görevli Büşra K. (28) ve Helin Ş. (24) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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