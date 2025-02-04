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Samsun'da araç lastiği ve bazaya zulalanmış silah ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 04.02.2025 11:42
  • Giriş: 04.02.2025 11:42
  • Güncelleme: 04.02.2025 11:42
Kaynak: AA
Samsun'da araç lastiği ve bazaya zulalanmış silah ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç lastiği ile evindeki bazaya silah sakladığı iddia edilen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.K'nin kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının İlkadım ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliye ait minibüsün içindeki araç lastiği ile ikametindeki bazaya zulalanmış 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 17 tabanca fişeği ile 18 tüfek fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.K. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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