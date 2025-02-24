Samsun'da aralıklarla yağan kar güzel manzaralar oluşturdu

SAMSUN (AA) - Samsun'da 5 gündür aralıklarla devam eden kar, güzel manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte kar nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İlkadım ilçesindeki Batı Park, kar yağışıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Parktaki Amazon Adası'nda bulunan yamacı kayak pistine dönüştüren vatandaşlar, şişme bot ve kanoyla kayak keyfi yaptı.

Amazon Adası'nda yer alan ve karla kaplanan dev aslan heykelleri ve Amazon Kadın Heykeli ise havadan görüntülendi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.