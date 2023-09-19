Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Samsun'da aranan 21 hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 19.09.2023 10:59
  • Giriş: 19.09.2023 10:59
  • Güncelleme: 19.09.2023 11:00
Kaynak: DHA
Samsun'da aranan 21 hükümlü yakalandı

Samsun'da polisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 11 yıl 3 ay, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay ve 'Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 hükümlü yakalandı. 

BirGün'e Abone Ol