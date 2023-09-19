Samsun'da aranan 21 hükümlü yakalandı

Samsun'da polisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 11 yıl 3 ay, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay ve 'Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 hükümlü yakalandı.