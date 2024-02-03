Samsun'da aranan 29 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, kasten öldürme, hakaret, hırsızlık, silahla tehdit ve uyuşturucu kullanmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

Aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 10 kesici-delici alet ele geçirildi.

Hükümlülerin cezaevine gönderildiği, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.