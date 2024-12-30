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Samsun'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 22:45
  • Giriş: 30.12.2024 22:45
  • Güncelleme: 30.12.2024 22:45
Kaynak: AA
Samsun'da aranan 3 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının ardından İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan K.Ö, "fuhşa teşvik etmek"ten 7 yıl 8 ay hüküm giyen Y.B. ile "karşılıksız çek düzenlemesi" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından aldığı toplam 10,5 yıllık hapis cezası onanan T.Y'yi yakaladı.

Söz konusu hükümlüler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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